Смертность от гриппа в 2016 году уменьшилась в 20 раз

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Смертность от гриппа в прошлом году уменьшилась более чем в 20 раз, в этом году эпидемию ждут с конца октября, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в программе "Итоги недели" на НТВ.

"Мы снизили заболеваемость гриппом в 3,5 раза за 5 лет. В прошлом году у нас смертность от гриппа уменьшилась более чем в 20 раз. Если говорить про какие-то сложные смертельные случаи, их не бывает у привитых", — сказала министр.

Она отметила, что в прошлом году были привиты около 55% детей, это 15 миллионов доз вакцины. В этом году их будет более 17 миллионов.

"И плюс для всех других групп населения у нас есть еще 3 вакцины. Нужно это делать в сентябре — в октябре, интенсивно, потому что уже с конца октября может прийти эпидемия", — подытожила Скворцова.