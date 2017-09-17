Смертность от гриппа в 2016 году уменьшилась в 20 раз

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Смертность от гриппа в прошлом году уменьшилась более чем в 20 раз, в этом году эпидемию ждут с конца октября, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в программе "Итоги недели" на НТВ.
Она отметила, что в прошлом году были привиты около 55% детей, это 15 миллионов доз вакцины. В этом году их будет более 17 миллионов.
"И плюс для всех других групп населения у нас есть еще 3 вакцины. Нужно это делать в сентябре — в октябре, интенсивно, потому что уже с конца октября может прийти эпидемия", — подытожила Скворцова.