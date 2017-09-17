Осенний велопарад в Москве собрал 20 тысяч участников

Участники во время осеннего Московского Велопарада на Москворецкой набережной. 17 сентября 2017

Участники во время осеннего Московского Велопарада на Москворецкой набережной. 17 сентября 2017

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Велопарад в Москве собрал 20 тысяч участников, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Семнадцатого сентября в столице прошел осенний велопарад, который открыл Европейскую неделю мобильности, призывающую горожан использовать велосипед в качестве альтернативы личному автомобилю. Заезд объединил около 20 тысяч участников, которые совершили поездку протяженностью около 30 километров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники стартовали ровно в 12.00 на Звёздном бульваре и финишировали в парке "Красная Пресня". После окончания заезда там прошел велопикник с развлекательной программой с видом на "Москва-сити".

Добавляется, что на время проведения праздника московский велопрокат "Велобайк" ввел льготные условия для пользователей. Поездки от трех до шести часов стоили 450 рублей вместо 1000 рублей. А тариф "Сезон" можно было приобрести со скидкой 100 рублей. Москвичам, решившим принять участие в мероприятии впервые, было рекомендовано приобрести доступ "Безопасные сутки" со страховкой.

"Московский велопарад стал любимым семейным событием, собравшим около 20 тысяч человек всех возрастов. Приятно видеть, что с каждым годом становится больше участников, а также тех, кто пользуется велосипедом для регулярных поездок. Москва становится дружелюбнее и безопаснее для тех, кто предпочитает велосипед — создается велоинфраструктура — поэтому число таких людей в городе растет", — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.