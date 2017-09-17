МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС России.
В случае ухудшения погоды возможны повреждения ЛЭП, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом, добавляет столичный главк МЧС.