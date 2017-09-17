МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщает столичный главк МЧС России.

"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях: в связи с прохождением фронтальной зоны, в ближайший один-три часа с сохранением до конца суток 17 сентября местами в Москве ожидается гроза, дождь, при грозе усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

В случае ухудшения погоды возможны повреждения ЛЭП, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом, добавляет столичный главк МЧС.

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