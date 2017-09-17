В ОП обеспокоены изменениями в порядке медобследования детей

МОСКВА, 17 сен. — РИА Новости. Общественная палата серьезно обеспокоена изменениями в порядке прохождения детьми бесплатного медицинского обследования, заявила председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
"Я не понимаю, как можно убрать флюорографию из диспансеризации? Мы что, победили окончательно туберкулёз? Или какой смысл в государственной программе профилактики диабета, если теперь анализ сахара в крови также становится необязательным? Это ошибочное и крайне опасное для здоровья подрастающего поколения решение", — сказала Гурцкая РИА Новости.