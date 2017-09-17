В ОП обеспокоены изменениями в порядке медобследования детей

МОСКВА, 17 сен. — РИА Новости. Общественная палата серьезно обеспокоена изменениями в порядке прохождения детьми бесплатного медицинского обследования, заявила председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Гурцкая считает, что процедуры диагностики детских заболеваний не могут быть платными. Они необходимы всем детям, но оплатить их смогут лишь богатые семьи, отметила она.

"Я не понимаю, как можно убрать флюорографию из диспансеризации? Мы что, победили окончательно туберкулёз? Или какой смысл в государственной программе профилактики диабета, если теперь анализ сахара в крови также становится необязательным? Это ошибочное и крайне опасное для здоровья подрастающего поколения решение", — сказала Гурцкая РИА Новости.

Согласно приказу министерства здравоохранения РФ, с 1 января 2018 года вносятся изменения в порядок прохождения детского медосмотра. Отменяются медосмотры в детских образовательных учреждениях, исследования уровня глюкозы в крови, ультразвуковые исследования (УЗИ) сердца и флюорография легких.