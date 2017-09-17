В районе Останкино откроется фестиваль "Круг света"

На церемонии закрытия Московского Международного фестиваля Круг света 2016 в Москве. Архивное фото

На церемонии закрытия Московского Международного фестиваля Круг света 2016 в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Московский международный фестиваль "Круг света" откроется 23 сентября в районе Останкино по случаю 50-летия Останкинской телебашни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году фестиваль света, музыки и фейерверков пройдет с 23 по 27 сентября на шести площадках. Открытие будет в районе Останкино в честь полувекового юбилея телебашни. Она же станет главным персонажем мультимедийного шоу", — написал Собянин " ВКонтакте ".

Фестиваль пройдет в столице с 23 по 27 сентября на шести площадках: Останкино, Театральная площадь, Царицыно, театрально-концертный зал "Мир", центр Digital October и Строгино. Вход на все площадки фестиваля по традиции бесплатный.

Международный фестиваль "Круг света" проходит в Москве с 2011 года. В прошлом году для горожан разыграли световой спектакль на фасаде здания МГУ. Проекция площадью свыше 50 тысяч квадратных метров установила два мировых рекорда Книги Гиннеса — "Самая большая видеопроекция" (50 458 квадратных метров) и "Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения" (4 264 346 люменов).