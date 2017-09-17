На Садовом кольце изменится поворот на Новокузнецкую улицу

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. На участке внутренней стороны Садового кольца 5 октября изменится схема движения: автомобилисты смогут выехать на Новокузнецкую улицу через улицу Бахрушина и 1-й Новокузнецкий переулок, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
По информации портала, это позволит организовать 50-метровый участок выделенной полосы перед перекрестком и перенастроить работу светофора.
Кроме того, маршруты наземного транспорта № 13, 106 и 158 смогут поворачивать с правой полосы Садового кольца на Дубининскую улицу.