Омские профсоюзы организуют митинг за повышение зарплат и защиту дольщиков

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. "Федерация омских профсоюзов" в воскресенье проведет в Омске митинг, сообщается на сайте организации.

Как пояснил исполняющий обязанности главы организации Орест Обухов, поводами для выхода на митинг являются низкий уровень заработной платы омичей, отъезд молодежи из города и игнорирование проблемы обманутых дольщиков.

"Мы требуем от правительства Омской области принять меры по повышению зарплат: искать инвесторов, работать с предпринимателями, развивать экономику и так далее", — заявил Обухов. По его словам, областным и городским властям также необходимо уделять большее внимание профориентации и поддержке молодежи.

Помимо этого, профсоюзное движение поддержит инициативные группы граждан, стремящиеся обратить внимание местных властей на проблемы обманутых дольщиков. По словам Обухова, из-за того, что этот вопрос до сих пор не решен, омичи не доверяют строительным компаниям. "Это ведёт к тому, что наши строительные предприятия разоряются и не могут завершить начатые работы", — отметил он.

Мероприятие пройдет в воскресенье 17 сентября в 18:00 по местному времени на Театральной площади города. Представителей областного правительства и городской администрации организаторы митинга приглашают к "жесткому разговору". "Надеюсь, что чиновники найдут в себе смелость выйти к людям", — подчеркнул Обухов.