На Куликовом поле воссоздали поединок Пересвета с Челубеем

ТУЛА, 16 сен — РИА Новости. Реконструкторы "оживили" летопись Мамаева побоища в рамках празднования Дня воинской славы России на Красном холме Куликова поля в субботу, воссоздав поединок Пересвета с Челубеем, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.

"Участники XIX международного военно-исторического фестиваля "Поле Куликово" представили поединок Пересвета с Челубеем, сражение с участием вооруженной конницы и пешей рати. Также прошли соревнования по армейскому многоборью "Богатырские игры на Куликовом поле", международный турнир по историческому фехтованию среди лучших бойцов военно-исторических клубов", — рассказал собеседник агентства.

Торжества, посвященные 637-й годовщине Куликовской битвы, начались рано утром с шествия к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы архимандрит Лавр совершил литию по воинам, павшим за Отечество за всю историю России. Затем участники шествия возложили к памятнику гирлянды и почтили память воинов минутой молчания.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов напомнил, что более шести столетий назад с победы Дмитрия Донского над войском Мамая началось освобождение Руси от монголо-татарского ига.

"Сегодня мы отдаём дань памяти героизму и самоотверженности русского войска во главе с Дмитрием Донским. Мы гордимся подвигом предков, в котором раскрылись огромная духовная сила и высочайший патриотизм нашего народа. Эта победа – часть великой истории Отечества, которую мы будем помнить и беречь всегда", — обратился к присутствующим Андрианов, слова которого цитируют в облправительстве.

Заместитель губернатора Вячеслав Федорищев отметил, в свою очередь, что в прошлом году глава региона Алексей Дюмин представил Программу развития Тульской области, в которой сохранение исторического наследия определено как одно из приоритетных направлений.

Праздник продолжил торжественный марш воинов российской армии и прохождение колонны участников военно-исторического фестиваля "Поле Куликово".

В течение всего дня на Красном холме работают торговые ряды и интерактивные площадки, выступают фольклорные коллективы.

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