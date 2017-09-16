Заммэра Москвы рассказал о сроках открытия новых станций метро

МОСКВА, 16 сен — РИА Недвижимость. В ближайшее время в Москве откроется ряд новых станций метро, в основном они находятся в высокой степени готовности, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В частности, по его словам, уже готов первый участок третьего пересадочного контура, включающий станции "Деловой центр", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Петровский парк". "Уже прошел пробный поезд. Могу сказать, что до конца года линия уже поедет с пассажирами, сомнений нет", — сказал он.

Также, по словам Хуснуллина, завершается строительство участка Люблинско-Дмитровской линии, включающий станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". "Я думаю, что мы строительную готовность закончим в этом году, а с пассажирами участок поедет в начале следующего года", — сообщил заммэра.

Ранее в стройкомплексе сообщали, что всего в этом году планируется открыть 19 новых станций метро: "Деловой центр", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Петровский парк" третьего пересадочного контура, "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии, "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии и "Ховрино" Замоскворецкой, и три станции Калининско-Солнцевской ветки — "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки", открытые в марте.