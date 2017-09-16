Лебедев предложит матери девочки-инвалида стать думским экспертом

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) сделает Эльмиру Кнутсен, мать девочки-инвалида без рук, думским экспертом, сообщается на сайте партии.

Ранее статс-секретарь Центробанка Александр Торшин опубликовал в Twitter видеоролик, на котором маленькая девочка без рук ест с помощью ног. В комментарии Лебедев задался вопросом о том, "зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь", отметив, что "современная медицина определяет патологию заранее". На его твит ответил депутат от "Единой России" Сергей Боярский, написавший, что это "омерзительная позиция". Лебедев, в свою очередь, отметил, что "омерзительно, когда такие мучаются, а не живут". Позже он встретился с матерью ребенка и принес ей свои извинения.

"Зампред Госдумы (Лебедев) предложил Эльмире Кнутсен сотрудничество в качестве эксперта", — сообщается на сайте партии.

При этом говорится о том, что Кнутсен заверила Лебедева в своей готовности к сотрудничеству и передала вице-спикеру список просьб от родителей, воспитывающих особенных детей.

"Речь, в частности, шла о функциях соцработников, о протезировании, о компенсациях для опекунов и родителей детей-инвалидов. Также Эльмира Кнутсен вспомнила о пандусе для колясок, который ей не позволяют построить соседи", — следует из сообщения.

Согласно тексту, опубликованному на сайте, Лебедев отметил, что некоторые проблемы из списка будут решены оперативно — в том числе, проблема с пандусом. "Но часть вопросов можно решить только через совершенствование законодательства. ЛДПР сейчас готовит пакет необходимых законопроектов", — говорится в заключение.