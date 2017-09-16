Жители Казани смогут сделать прививку от гриппа у станций метро

КАЗАНЬ, 15 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан впервые запустил акцию, в рамках которой любой житель Казани может бесплатно сделать прививку от гриппа прямо по дороге на работу или с работы — у станций метро с пятницы установлены мобильные пункты вакцинации, в первый день прививки сделали почти 560 человек, сообщает минздрав республики.

"В столице Татарстана защититься от гриппа теперь можно, не отходя от метро. С сегодняшнего дня возле станций подземки начали свою работу мобильные пункты вакцинации. Прививку делают за считанные минуты", — говорится в сообщении.

По информации минздрава, мобильные пункты вакцинации будут действовать по 15 октября около наиболее оживленных станций метро: "Проспект Победы", "Козья слобода", "Яшьлек", "Авиастроительная". Сделать прививку можно также каждый день, кроме понедельника, на территории агропромышленного парка "Казань", куда в выходные традиционно устремляются горожане за продуктами.

Перед процедурой врач-терапевт проверяет наличие противопоказаний для вакцинации, в частности измеряет давление и температуру. При этом для измерения температуры требуется буквально пара секунд — измерение проводится специальным прибором, который определяет температуру на расстоянии. Все привитые получают справку о проведенной вакцинации.

Чтобы сделать прививку, с собой необходимо взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

"Сегодня прививку от гриппа в специализированных мобильных пунктах вакцинации у станций метро в Казани сделали 559 человек. Большая часть горожан привились в пунктах у станций метро "Козья слобода" (167 человек) и "Проспект Победы" (151 человек)", — отмечает министерство.

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