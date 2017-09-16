Депутаты Госдумы показали приемы бокса и борьбы в Крыму

СУДАК, 16 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Депутаты-спортсмены Государственной думы РФ Артур Таймазов и Дмитрий Пирог провели мастер-классы для детей Крыма и Северной Осетии.

Таймазов является трехкратным Олимпийским чемпионом по вольной борьбе, а Пирог — чемпион мира по боксу по версии WBO в среднем весе.

"Самый главный совет, который я дал ребятам, что нужно днем и ночью трудиться. Нужно жить этой целью и обязательно перед собой ставить задачи, только тогда у тебя что-то получится в жизни", — сказал Таймазов журналистам.

Мастер-класс прошел на территории пансионата "Зенит", где проходит благотворительная акция, в рамках которой корпорация "МиГ" организует спортивно-оздоровительную и образовательную программу для одаренных детей, победителей спортивных и образовательных олимпиад из Республики Северная Осетия – Алания.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>