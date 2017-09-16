Медведев пожелал первокурсникам удачного учебного года

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветственную телеграмму участникам XVI Парада российского студенчества и пожелал первокурсникам удачного учебного года и незабываемых впечатлений.

По словам Медведева, в современном мире побеждают те, кто соответствует требованиям времени, "в ком есть творческая смелость и дерзость мысли, стремление совершать открытия, инновационные преобразования". Премьер выразил уверенность, что нынешние первокурсники принадлежат к числу таких людей, а вузы, которые они выбрали, помогут им приобрести прочные знания и стать настоящими профессионалами.

"Совсем скоро вы произнесете торжественную клятву, станете частью большой дружной российской студенческой семьи, откроете для себя много нового и интересного. Пусть учебный год будет удачным, подарит незабываемые впечатления и, конечно, встречу с новыми друзьями. Мы надеемся на вас. Верим, что вы — самые способные, самые талантливые", — говорится в телеграмме Медведева, опубликованной на сайте правительства.