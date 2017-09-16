Медведев поздравил с юбилеем Ангелину Вовк

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем известную телеведущую, народную артистку РФ Ангелину Вовк, подчеркнув, что талант и артистизм помогли ей стать по-настоящему любимой миллионами людей.

"Уникальный талант, артистизм, обаятельная улыбка — все это помогло Вам стать одной из самых ярких телеведущих и, конечно, по-настоящему родной и любимой для миллионов людей. И это неудивительно. Ведь многие годы Вы вели детские передачи, популярные музыкальные программы, фестивали и концерты", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

По словам Медведева, каждый выход Вовк в эфир — это доверительная манера обращения, искренность и душевная щедрость, которыми телеведущая всегда делилась со зрителями.