В Москве наградят военных, лучше всех выполнивших спецзадачи в Сирии

Военнослужащие ВКС России во время парада на авиабазе Хмеймим в Сирии. 9 мая 2017. Архивное фото

Военнослужащие ВКС России во время парада на авиабазе Хмеймим в Сирии. 9 мая 2017. Архивное фото

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Торжественная церемония чествования победителей четвертого Всероссийского фестиваля-конкурса "Армия России" состоится в субботу на открытой сцене Национального центра управления обороной РФ, награды получат в том числе и лучшие военнослужащие, выполнявшие специальные задачи в Сирии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В этом году на сцену поднимутся лучшие военные полицейские, летчики, моряки, танкисты, подводники, специалисты материально-технического обеспечения, расчеты беспилотных летательных аппаратов… Награды финалистам вручит руководство министерства обороны Российской Федерации, известные общественные деятели, популярные артисты эстрады и олимпийские чемпионы ЦСКА", — говорится в сообщении.

Как напомнили в оборонном ведомстве, Всеармейский фестиваль-конкурс "Армия России" проводится ежегодно по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для повышения профессионализма и боевого духа в Вооруженных силах, а также развития лучших воинских традиций.

Фестиваль традиционно проводится на открытой сцене Национального центра управления обороной РФ на Фрунзенской набережной в Москве, что позволяет сделать мероприятие доступным для максимального количества зрителей.

Отмечается, что в открытом доступе на набережной Москвы-реки будут продемонстрированы танки Т-90, бронированные "КамАЗы" и "Уралы", боевые и инженерные роботизированные комплексы "Уран-6", "Уран-9", зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10" и С-400 "Триумф" и другие. Кроме того, на фестивале выступят известные российские артисты, эстрадные коллективы и ведущие ансамбли Минобороны РФ.