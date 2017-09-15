Кадыров предложил перейти к инновационным технологиям в строительстве

ГРОЗНЫЙ, 15 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает активнее использовать современные технологии для качественного и своевременного строительства.
В пятницу Мень провел в Грозном расширенное совещание, на котором обсуждались основные проблемы сейсмостойкого строительства на Северном Кавказе.
Кадыров выразил мнение, что в Чечне работают лучшие в мире специалисты.
"Когда к нам приезжают западные специалисты, они говорят, что им нравится работать с нами, потому что мы закладываем заводы нового поколения, строим современные здания", — заметил глава Чечни, добавив, что специалисты из республики "уже участвуют в строительстве различных объектов в России, в том числе и самых сложных по исполнению".
Мень дал высокую оценку качеству возводимых в Чечне объектов. "Качество очень высокое", — заметил он.
Башня "Ахмат Тауэр", строительство которой ведется в центре Грозного, станет одним из самых высоких зданий в Европе, его высота составит 435 метров и 102 этажа.