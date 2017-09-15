Кадыров предложил перейти к инновационным технологиям в строительстве

ГРОЗНЫЙ, 15 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает активнее использовать современные технологии для качественного и своевременного строительства.

"То, чем мы до сих пор строим, уже запоздало. Мы должны менять систему, чтобы строить в срок, качественно и с минимальными затратами. Мы в Чечне строим с использованием новых технологий, самых лучших стройматериалов, которые есть в мире", — сказал журналистам Кадыров после рабочей встречи в Грозном с министром строительства и ЖКХ Михаилом Менем.

В пятницу Мень провел в Грозном расширенное совещание, на котором обсуждались основные проблемы сейсмостойкого строительства на Северном Кавказе.

Кадыров выразил мнение, что в Чечне работают лучшие в мире специалисты.

"Когда к нам приезжают западные специалисты, они говорят, что им нравится работать с нами, потому что мы закладываем заводы нового поколения, строим современные здания", — заметил глава Чечни, добавив, что специалисты из республики "уже участвуют в строительстве различных объектов в России, в том числе и самых сложных по исполнению".

Мень дал высокую оценку качеству возводимых в Чечне объектов. "Качество очень высокое", — заметил он.

По его словам, "сейсмика — это отдельная тема". "Даже башня "Ахмат Тауэр" после завершения станет шедевром строительства в сейсмической зоне. Это очень серьезная задача. Мы сейчас приступили к разработке дорожной карты для работы в сейсмоопасных зонах страны. Поскольку в Чечне есть очень хороший опыт проектирования в сейсмоопасной зоне, то мы приглашаем специалистов республики в рабочую комиссию, которая будет работать над этой дорожной картой. У нас в стране 14 миллионов человек проживает в сейсмоопасных зонах. Мы не должны о них забывать", — подчеркнул министр.

Башня "Ахмат Тауэр", строительство которой ведется в центре Грозного, станет одним из самых высоких зданий в Европе, его высота составит 435 метров и 102 этажа.