Европа значительно отстает от России в борьбе с корью, заявила Попова

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Европа значительно отстает от России по показателям борьбы с корью и дифтерией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24".

"Сегодня в России за истекший период текущего года зарегистрировано 127 случаев кори, а в Европе этот показатель измеряется тысячами и даже десятками тысяч, и, к сожалению, там летальные случаи есть", — рассказала Попова.

Она также отметила, большие успехи России в борьбе с дифтерией. "В 1913 году, в начале прошлого века, показатель дифтерии был 300 случаев на 100 тысяч населения, из них очень высокий процент летальный. Сегодня мы говорим об одном случае в два года. Для Российской Федерации это единичные случаи. Это результат массивной пропаганды, противодействия и прививок", — сказала Попова.

"Сегодня европейские страны таким высоким показателем похвастаться не могут", — подчеркнула она.