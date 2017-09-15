Более восьми миллионов россиян сделали прививку от гриппа

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Уже 8,5 миллиона россиян на сегодняшний день привиты от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24".

В начале сентября Попова, говорят о вакцинации против гриппа в зимний сезон 2017-2018 годов, сообщила, что в этом году вакцину начали поставлять в регионы раньше обычного. По ее словам, половина всех необходимых объемов вакцины уже доставлена в регионы. Ранее Попова сообщала, что федеральный бюджет закупит большее количество вакцин от гриппа, чем в прошлом году.

"На сегодняшний день привиты уже 8,5 миллионов россиян", — сказала Попова, напомнив, что предоставить бесплатную вакцину планируется для 58,5 миллиона россиян.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что среди скончавшихся от гриппа за последние два года не было ни одного привитого человека. При этом в прошлом году подхватили этот вирус не более 3,5% от привитых.