Более восьми миллионов россиян сделали прививку от гриппа

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Уже 8,5 миллиона россиян на сегодняшний день привиты от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24".
"На сегодняшний день привиты уже 8,5 миллионов россиян", — сказала Попова, напомнив, что предоставить бесплатную вакцину планируется для 58,5 миллиона россиян.
Глава Роспотребнадзора также отметила, что среди скончавшихся от гриппа за последние два года не было ни одного привитого человека. При этом в прошлом году подхватили этот вирус не более 3,5% от привитых.