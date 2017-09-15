Лебедев извинился перед мамой девочки-инвалида за некорректное высказывание

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, который некорректно высказался в адрес девочки-инвалида без рук, встретился с мамой ребенка и извинился. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Скандал разгорелся после того, как статс-секретарь Центробанка Александр Торшин опубликовал в Twitter видеоролик, на котором маленькая девочка без рук ест с помощью ног. В комментарии Лебедев спросил, "зачем таким детям разрешают появляться на свет", отметив, что "современная медицина определяет патологию заранее". Депутат от "Единой России" Сергей Боярский назвал эту позицию "омерзительной", на что вице-спикер, в свою очередь, ответил, что "омерзительно, когда такие мучаются, а не живут". Мама девочки, комментируя высказывания Лебедева, отметила, что ее больше беспокоят не слова политика, а отсутствие пандуса для колясок у ее подъезда.

После того, как история получила широкую огласку, вице-спикер заявил, что не хотел обидеть маму девочки. Он также пообещал установить пандус за свой счет, если правительство откажется это делать.

Заместитель председателя Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Тополева-Солдунова назвала высказывание зампреда Госдумы о детях-инвалидах возмутительным и заявила, что этот случай должен быть рассмотрен на думской комиссии по этике.

Отец Лебедева, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, заявил, что врачи должны информировать беременных женщин о здоровье будущих детей, чтобы они могли решить, рожать или нет. Он также предложил "особо сердобольным" брать детей из детского дома, нно отметил, что если ребенок-инвалид родился, он должен жить.