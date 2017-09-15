Скворцова: учителя должны знать о группе здоровья ребенка, а не о диагнозе

ГЕЛЕНДЖИК, 15 сен — РИА Новости. Учителя должны знать о том, к какой группе здоровья относится ребенок, но врачебная тайна должна сохраняться, считает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ранее министр образования и науки России Ольга Васильева предложила обязательно информировать школьных медицинских работников о заболеваниях учеников.

"Мы работаем сейчас с министерством образования… над созданием единой базы данных для профилактики заболеваемости у детей школьного возраста. Это значит, что мы к этой базе подключаем те медицинские организации амбулаторные, где наблюдаются дети, и в том числе подключаем и представителей школьной медицины, в том случае если они самостоятельно лицензированы, а не работают по договору с рядом находящейся поликлиникой", — сказала Скворцова журналистам.

Министр отметила, что врачебная тайна должна сохраняться.

"Даже при формировании единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения мы настаиваем, чтобы они были деперсонализированы с авторизированным входом каждого человека и решением каждого человека, с кем он хочет поделиться этими данными… Когда мы говорим о том, что должны быть учителя о чем-то информированы, они должны быть информированы о группе здоровья и о тех рисках, которые сопровождают ребенка… но при этом диагнозы не раскрываются", — подытожила Скворцова.