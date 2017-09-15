В Архангельской области построят новый рыбоперерабатывающий комплекс

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 cен — РИА Новости. Новый рыбоперерабатывающий комплекс планируется построить в Архангельской области, инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей, сообщил журналистам в рамках Международного рыбопромышленного форума губернатор региона Игорь Орлов.

"Это новый проект "Архангельского тралового флота" по строительству рыбоперерабатывающего комплекса, который будет ориентирован на расширение, увеличение рабочих мест, глубину переработки и на увеличение объемов рыбы… В следующем году собираемся начать реализацию, в 2019 году он уже должен начать работать", — рассказал он.

По словам Орлова, объем инвестиций в проект составит 400 миллионов рублей. "Это будут средства компании. Мы предоставим преференции налоговые, имущественные и так далее", — отметил он.

Губернатор добавил, что готовая продукция будет преимущественно поставляться в центральную Россию. "Перерабатываться будет в основном треска и красная рыба с Дальнего Востока. Перевод в товарную продукцию — мы делаем и консервы, и пресервы, и копченую рыбу… Мы будем предлагать самую свежую и самую качественную рыбу для центральной России. В 2019 году мы хотим начать работу… Рыбная отрасль – это предельно важное направление деятельности, у нее очень большой потенциал", — сказал глава региона.

Выступая в пятницу на форуме, губернатор обозначил вопрос о возможности государственной поддержки обновления флота не только для крупных рыбопромышленных предприятий, но и для небольших рыболовецких колхозов, которые сегодня обеспечивают занятость населения отдаленных сел и деревень.

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