YouTube по требованию Роскомнадзора удалил видео об изготовлении взрывчатки

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Видеохостинг YouTube удалил ряд роликов с информацией об изготовлении оружия и взрывчатых веществ по требованию Роскомнадзора, сообщается на сайте ведомства.

"По требованию Роскомнадзора видеохостинг YouTube удалил ролики с информацией о способах изготовления оружия и взрывчатых веществ. Решения об ограничении доступа к такой информации приняты судами в отношении 24 страниц сайта", — говорится в сообщении.

Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за незаконное изготовление, переделку и ремонт огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, их основных частей (за исключением оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов.

Согласно федеральному закону "об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.