Скворцова отметила важность этических ограничений в области биомедицины

ГЕЛЕНДЖИК, 15 сен — РИА Новости. Нужно обращать внимание на этические ограничения в области биомедицинских технологий, считает министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Хочу обратить внимание, что есть очень много этических ограничений. Нельзя непорядочного человека, агрессивного внутри себя, пускать в биомедицину… потому что мы подходим сейчас к таким сокровенным вещам, как граница между жизнью и смертью… понимаем, что такое человек, что такое душа человека, что такое тело, как одно с другим соотнесено, что этим можно очень злоупотребить", — сказала Скворцова на форуме "Биотехмед".

Она добавила, что необходимо создать некий психологический фильтр, чтобы потенциальные агрессоры в эту систему не попадали.