Празднование юбилея Дербента завершится в пятницу

МАХАЧКАЛА, 15 сен — РИА Новости. Торжества, посвященные Дню единства народов Дагестана и завершающемуся празднованию 2000-летнего юбилея Дербента, состоятся в пятницу, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства культуры.

Старт юбилейным мероприятиям был дан в сентябре 2015 года в Дербенте с участием представителей из регионов России и зарубежных стран, позже они продолжились в Кремлевском зале в Москве и штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

"На площадке крепости Нарын-Кала прошел генеральный прогон яркого представления, рассказывающего о древней истории Дербента — музыкально-театрализованное представление "Дербент-Дагестан-Россия: Хроника тысячелетий — на дружбе народов держится мир!" В день празднования здесь за 2 часа будет показана история Дербента с древних времен до сегодняшнего дня", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что программа празднования представляет собой обновленную и дополненную версию праздничных мероприятий в честь 2000-летия Дербента, состоявшихся в сентябре 2015 года.

По словам представителя министерства культуры, в пятницу в рамках торжеств на различных площадках города будут организованы подворья народов Дагестана и фестиваль-форум центров традиционной культуры народов России "Мой Дагестан – моя Россия" с участием секторов "Наследники", народные гулянья также пройдут на площади Свободы.

День единства народов Дагестана был учрежден указом главы Дагестана 6 июля 2011 года. Датой проведения было определено 15 сентября – день, когда объединенная армия дагестанских народов обратила в бегство полчища Надир-шаха.