Празднование юбилея Дербента завершится в пятницу

МАХАЧКАЛА, 15 сен — РИА Новости. Торжества, посвященные Дню единства народов Дагестана и завершающемуся празднованию 2000-летнего юбилея Дербента, состоятся в пятницу, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства культуры.
"На площадке крепости Нарын-Кала прошел генеральный прогон яркого представления, рассказывающего о древней истории Дербента — музыкально-театрализованное представление "Дербент-Дагестан-Россия: Хроника тысячелетий — на дружбе народов держится мир!" В день празднования здесь за 2 часа будет показана история Дербента с древних времен до сегодняшнего дня", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что программа празднования представляет собой обновленную и дополненную версию праздничных мероприятий в честь 2000-летия Дербента, состоявшихся в сентябре 2015 года.
По словам представителя министерства культуры, в пятницу в рамках торжеств на различных площадках города будут организованы подворья народов Дагестана и фестиваль-форум центров традиционной культуры народов России "Мой Дагестан – моя Россия" с участием секторов "Наследники", народные гулянья также пройдут на площади Свободы.
День единства народов Дагестана был учрежден указом главы Дагестана 6 июля 2011 года. Датой проведения было определено 15 сентября – день, когда объединенная армия дагестанских народов обратила в бегство полчища Надир-шаха.