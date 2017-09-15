Мэр Иерусалима заявил, что потрясен красотой Москвы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Мэр Иерусалима Нир Баркат на встрече с московским градоначальником Сергеем Собяниным признался, что не был в Москве несколько лет и потрясен увиденным, город очень преобразился.

"Рад приветствовать вас в Москве. Хотел поблагодарить вас за укрепление связи между нашими городами, активный обмен в области медицины, образования, культуры, туризма", — заявил Собянин, обращаясь к мэру Иерусалима на встрече в московской мэрии на Тверской улице.

Мэр российской столицы напомнил, что в Иерусалиме успешно прошли "дни Москвы".

"В эти выходные пройдут "дни Иерусалима" в Москве. В музеях будут интересные мероприятия. Спасибо большое, господин мэр, за укрепление связи между нашими городами", — подчеркнул градоначальник.

Мэр Иерусалима в ответ заявил, что не был в Москве несколько лет и потрясен увиденным. "Москва просто красавица. Изменения видны невооруженным глазом", — сказал Баркат.

Он удовлетворен сотрудничеством между двумя городами в области культуры, здравоохранения, туризма, занятости. "И за все это я хочу поблагодарить вас", — обратился Баркат к мэру Москвы.

"Дни Иерусалима" в Москве проходят с 14 по 17 сентября. Центральным событием станет культурный фестиваль, который пройдет на площадке Музея Москвы на Зубовском бульваре в субботу и воскресенье. Фестиваль нацелен на ознакомление москвичей и гостей российской столицы с культурой и искусством Иерусалима, дальнейшее развитие сотрудничества и укрепление взаимопонимания между двумя городами.

Фестиваль организован при поддержке правительства Москвы, посольства Израиля в РФ и Российского еврейского конгресса.