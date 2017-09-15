Проблема восстановления прав приемных родителей вторична, заявила Кузнецова

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Проблема восстановления прав приемных родителей вторична, важнее отработать диагностику семьи на этапе устройства ребенка, заявила журналистам уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Журналисты спросили омбудсмена, не планирует ли она обратиться в Госдуму после того, как накануне депутаты отклонили законопроект, позволяющий восстанавливать в правах приемных родителей. Кузнецова ответила, что проблема невозврата по усыновлению существует, но позиций по этому вопросу много.

"Должна ли иметь семья право на второй шанс? Нужно рассмотреть все случаи возврата и только после этого делать вывод, каким образом идти дальше… Вносить ли дополнительное регулирование, была ли оказана нужная помощь, было ли на входе само решение правильно принято", — сказала она.

При этом Кузнецова считает, что важнее проводить грамотную диагностику приемных семей.

"Мне кажется, что эти меры — надо закон, не надо закон — они вторичны. Первая мера, о которой мы сейчас говорим, сейчас в этом направлении очень активно идет движение, чтобы на входе при диагностике самой семье, прежде всего, было понятно, готова ли она взять в приемную семью, на какую-то другую форму устройства", — подчеркнула Кузнецова.

Она также добавила, что "отобрание ребенка в случае с усыновлением происходит по ряду правил". "Если семья не исполняет обязательства, которые она обещала государству, то вопрос решен", — подытожила омбудсмен.