ГЕЛЕНДЖИК, 15 сен — РИА Новости. В России к клиническим испытаниям готовятся препараты для лечения аутоиммунных и наследственных заболеваний, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на форуме "Биотехмед".

"У нас уже сейчас есть 30 препаратов, которые готовятся к клиническим исследованиям при таких заболеваниях, которые требуют иммунокоррекции, прежде всего онкологии, аутоиммунных, аллергических заболеваниях и наследственных, в том числе дегенеративных и нервно-мышечных заболеваний ", — сказала Скворцова.

Она добавила, что государство обеспечивает устойчивый спрос на то, что выходит из клинических исследований, а механизм клинической апробации позволяет внедрять новые препараты и технологии в программу госгарантий.