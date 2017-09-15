На Смоленщине обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования

СМОЛЕНСК, 15 сен — РИА Новости. В Смоленской области в полном объеме выполнено поручение президента РФ в части стопроцентной доступности дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 7 лет, и в настоящее время власти региона планомерно работают над тем, чтобы сократить очередность в ясельных группах для малышей от полутора до трех лет за счет строительства новых детских садов и открытия дополнительных групп на базе уже действующих, заявил губернатор области Алексей Островский.

Глава региона принял участие в церемонии открытия детского сада "Незабудка", строительство которого началось в 2014 году в рамках реализации федерального проекта модернизации региональных систем дошкольного образования и долгосрочной областной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Смоленской области" на 2011-2015 годы.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации области, стоимость объекта превысила 90 миллионов рублей, из которых порядка 53 миллионов — средства регионального бюджета. На данный момент детский сад посещают 90 воспитанников ясельной и старшей группы. До 1 октября все 8 групп, шесть из которых будут ясельными, откроются и примут 150 юных смолян. При этом в нынешнем году городские власти намерены создать еще 60 мест за счет внутренних резервов.

"Меня очень радует, что здесь, в "Незабудке", воспитываются детишки от полутора до 7 лет — то есть, в полном объеме закрыта вся линейка дошкольного образования. Всегда с огромной радостью приезжаю открывать новые детские сады — за последние несколько лет мы их построили уже более десяти, чего не было с момента распада Советского Союза", — сказал губернатор области Алексей Островский на церемонии открытия дошкольного учреждения.

Представитель пресс-службы отметил, что в "Незабудке" созданы необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания детей: оборудованы групповые помещения с отдельными спальнями, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, помещения для обслуживающего персонала. Благоустроена и территория детского сада — для досуга и укрепления здоровья ребят обустроена спортивная и игровые площадки, предусмотренные для каждой группы. с детьми будут работать 23 специалиста первой квалификационной категории — воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, инструктор по физической культуре, а также 29 работников обслуживающего персонала. Их совместная деятельность обеспечит все необходимые условия для разностороннего развития детей.

Глава региона отметил внутреннее интерьерное оформление помещений новых детских садов, которое выполнено с использованием изображений сказочных и мультипликационных персонажей. "Здорово, что так нестандартно подошли к дизайну стен. Для ребятишек большая радость видеть своих любимых героев из любимых мультфильмов. Это создает совершенно особую эмоциональную атмосферу", — сказал Островский.

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