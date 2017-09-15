Поклонская готова встретиться с Учителем в случае служебной необходимости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что личного желания встретиться с режиссером фильма "Матильда" Алексеем Учителем у нее нет, но если на то будет служебная необходимость, она готова к встрече, но без каких-либо условий в свой адрес.

Ранее Учитель заявил СМИ, что готов еще раз встретиться с Поклонской, но при условии, что она посмотрит "Матильду".

"Желания встретиться с Учителем у меня нет, если возникнет служебная необходимость, то без условий, выдвигаемых в мой адрес, конечно же я найду возможность пригласить режиссера", — заявила Поклонская.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

Депутат и режиссер встречались 12 июня в Кремле на торжественном мероприятии в честь Дня России, в ходе разговора обсуждалась тема недопустимости нецелевого расходования средств при работе над фильмом.