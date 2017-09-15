Школу в Адыгее, на состояние которой пожаловались Путину, отремонтируют

МАЙКОП, 15 сен — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил сделать в сжатые сроки ремонт и провести газ а школу в станице Куржипской, на состояние которой местные жители пожаловались в ходе "Прямой линии" с главой государства, сообщает пресс-служба органов исполнительность власти региона.

Президент 30 августа передал Кумпилову обращения граждан, поступившие на "Прямую линию", в которых они жаловались на аварийное состояние школ и продажу койко-мест в больницах.

"Мурат Кумпилов провел совещание по итогам которого поручил министерству образования и науки республики и муниципалитету в сжатые заменить в школе станицы Куржипской крышу, отремонтировать спортзал, подключить газоснабжение", — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в учебном заведении учится 191 ребенок. Здание построено более 50 лет назад и не соответствует современным требованиям.

Осмотр школы подтвердил, что в на стенах в классах есть грибок, в спортзале прогнил пол, крыша протекает. Кроме того, в школе нет отопления.

Пресс-служба отмечает, что подготовка к ремонту началась с сегодняшнего дня. Готова смета на газификацию и предварительные расчеты стоимости других работ.

Глава Адыгеи призвал подключаться к этой работе депутатов райсовета и республиканского парламента, а также представителей бизнеса, подчеркнув, при этом, что требовать от родителей участия в решении школьных проблем недопустимо.

"В населённом пункте и в районе есть предприниматели, которые могут оказать посильную помощь. Мы системно помогаем бизнесу и надеемся на встречные шаги со стороны предпринимательского сообщества. Подобный опыт у нас есть", — цитирует пресс-служба слова главы региона.

Другие новости региона читайте здесь >>