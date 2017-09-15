Россияне стали больше заниматься благотворительностью, показал опрос

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Уровень вовлеченности россиян в благотворительную деятельность в последнее десятилетие существенно вырос: с 2007 года число граждан РФ, занимающихся благотворительностью, увеличилось на 19 процентных пунктов, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно результатам опроса, если 10 лет назад о том, что они занимаются благотворительностью, сообщили 50% граждан, то сейчас — 69%.

Отмечается, что ранее благотворительность сводилась в основном к подаче милостыни — по ответам 36% опрошенных в 2007 году и 30% в 2017 году. В последнее время опрошенные стали использовать и другие каналы. Так, в последние несколько лет адресную помощь в виде перевода денег на счет осуществляли 32% опрошенных против 4% в 2007 году, в благотворительные фонды передавали средства 17% (в 2007 году – 4%). Опрос также выяснил, что 24% респондентов делают денежные пожертвования в размере 101-500 рублей, а 17% — в размере 501-1000 рублей.

Сообщается, что 70% опрошенных не знают или не смогли вспомнить ни одной благотворительной организации, а термин "фандрайзинг" туманен для подавляющего числа граждан: 92% никогда о нем не слышали, 5% знакомы с этим словом, но дать его определение затрудняются.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 1-3 сентября среди 1800 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.