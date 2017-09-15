В Госдуме предложили создать Совет по делам инвалидов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил создать Совет по делам инвалидов при председателе ГД.

"Пользуясь случаем, Вячеслав Викторович (Володин), я надеюсь, что вы поддержите наше предложение о создании Совета по делам инвалидов при председателе Государственной Думы по аналогии с президентской комиссией по делам инвалидов", — заявил Смолин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента в пятницу.

Смолин напомнил о резонансном высказывании своего коллеги Игоря Лебедева, отметив, что и в Госдуме "на равных с другими работают депутаты с ограниченными возможностями здоровья". "Я просто прошу всех, коллеги, когда мы выступаем по таким очень болезненным вопросам, тщательно взвешивать то, что вы посылаете в эфир", — подчеркнул он.

"Давайте ваше предложение обсудим на Совете Госдумы, и если все фракции посчитают, что для того, чтобы эффективно решать вопросы людей с ограниченными возможностями и помогать им через Совет, ваше предложение реализуем", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая депутату.

Ранее статс-секретарь Центробанка Александр Торшин опубликовал в Twitter видеоролик, на котором маленькая девочка без рук ест с помощью ног. В комментарии вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев задался вопросом о том, "зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь", отметив, что "современная медицина определяет патологию заранее". На его твит ответил депутат от "Единой России" Сергей Боярский, написавший, что это "омерзительная позиция". Лебедев, в свою очередь, отметил, что "омерзительно, когда такие мучаются, а не живут".