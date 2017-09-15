Герои мультфильмов "Смешарики" расскажут детям об интернет-технологиях

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Герои мультфильмов "Смешарики" и "Смешарики. Пинкод" познакомят детей с популярными интернет-сервисами и правилами безопасности в сети в новом цикле познавательных мультфильмов, подготовленном компанией "Яндекс" и группой компаний "Рики", сообщает пресс-служба проекта.

Российский анимационный холдинг ГК "Рики", который является правообладателем "Смешариков", и компания "Яндекс" заключили договор о сотрудничестве. Согласно документу, компании планируют создавать познавательный контент для детей, рассказывающий об интернете и технологиях.

"Яндекс и ГК "Рики" выпустят цикл познавательных анимационных фильмов, главными героями которых станут персонажи проектов "Смешарики" и "Пинкод". В развлекательной форме данные анимационные фильмы познакомят детей с интернет-технологиями, например, с компьютерным зрением, машинным обучением или устройством беспилотных машин", — говорится в сообщении пресс-службы.

Мультфильмы будут выполнены в форматах 2D и 3D CGI (трехмерная компьютерная графика).

Кроме того, компании планируют создавать видеоблог, в котором персонажи познавательных мультфильмов Пин и Биби вместе с представителями "Яндекса" и известными блогерами будут рассказывать о наиболее актуальных сервисах и технологиях.