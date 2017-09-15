В России число трудоустроенных инвалидов за год выросло на 20%

Человек с ограниченными возможностями за компьютером. Архивное фото

Человек с ограниченными возможностями за компьютером. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Число трудоустроенных по направлениям службы занятости инвалидов за год увеличилось на 20%, сообщил руководитель Роструда Всеволод Вуколов, выступая на стратегической сессии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов "Модернизация служб занятости населения".

"В первом полугодии 2017 число трудоустроенных по направлениям службы занятости инвалидов выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — цитирует Вуколова пресс-служба Роструда.

Вуколов также отметил, что в ближайшее время необходимо приступить к организации работы по трудоустройству молодежи и формированию базы стажировок для нее.

Сообщается, что Роструд предлагает привлечь органы службы занятости населения. В частности, они смогут информировать работодателей о возможности привлечения студентов и выпускников на стажировки. По данным ведомства, в дополнение к этой работе в ближайшее время планируется запустить новый сервис на портале "Работа в России", который поможет находить варианты стажировок.