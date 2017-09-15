Путин поздравил с 50-летием Ассоциацию преподавателей русского языка

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников юбилейного заседания, посвященного 50-летию создания Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, сообщается на сайте Кремля.

"Приветствую вас и поздравляю с 50-летием создания Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. За прошедшие годы Ассоциация завоевала высокий, заслуженный авторитет – как крупнейшее международное объединение в области развития, изучения и популяризации русского языка и литературы", — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что в настоящее время ассоциация успешно работает в 70 странах, в ее составе – ведущие университеты мира, языковые школы, издательства, а также видные ученые, педагоги, журналисты, общественные деятели.

"Силами Ассоциации реализуются востребованные образовательные, просветительские, информационные проекты, проводится серьезная исследовательская деятельность, разрабатываются новые, перспективные методики преподавания, организуются содержательные научные, культурные мероприятия", — добавил российский президент.

Путин выразил уверенность, что юбилейное заседание пройдет в творческом и созидательном ключе, даст старт неординарным, интересным инициативам, которые обязательно воплотятся в жизнь.