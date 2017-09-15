Портал mos.ru обновил сервис по получению справок из госархивов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. 15 сентября на портале mos.ru обновился сервис "Получение архивной справки из государственных архивов Москвы", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сведения о заработной плате, трудовом стаже, награждении, учебе, пособии по безработице, создании или переименовании организации для оформления трудовой пенсии, а также копии акта медицинского освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ) теперь можно получить в электронном виде.

В течение 20 дней справка придет в личный кабинет пользователя. В бумажном виде ее можно будет забрать в офисе "Мои документы" в тот же срок.