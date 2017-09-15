При выдаче золотых медалей предложили учитывать результаты ЕГЭ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Общественный совет при Рособрнадзоре предложил ведомству учитывать результаты ЕГЭ при выдаче выпускникам школ золотых медалей, сообщил в пятницу пресс-центр надзорной службы.

"Результаты единого государственного экзамена должны учитываться при выдаче медалей по окончании школы, считают в Общественном совете при Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. По мнению председателя совета, ректора Московского городского педагогического университета Игоря Реморенко, степень объективности ЕГЭ в настоящее время настолько высока, что стоит рассмотреть возможность синхронизации медалей с результатами единого государственного экзамена", — говорится в сообщении.

Член Общественного совета, абсолютный победитель конкурса "Учитель года России" 2013 года Андрей Сиденко предложил увязать выдачу медали с успешными результатами государственной итоговой аттестации по всем заявленным предметам и определенным пороговым значением единого государственного экзамена. В пример он привел опыт Москвы, где в числе прочего для получения медали необходимо на ЕГЭ по трем предметам набрать в сумме более 220 баллов, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Глава ведомства Сергей Кравцов в свою очередь считает, что условия вручения медалей должны быть прозрачны и понятны и детям, и родителям.

"Важно, чтобы они не использовались в корыстных целях. Честный ЕГЭ привел к тому, что учащиеся сразу замечают и сами реагируют на любые формы некорректного оценивания по дополнительным критериям. Тем более в ситуации с медалями, которые заносятся в портфолио и учитываются при поступлении в вуз", — приводятся в сообщении слова Кравцова.

Как отметили в пресс-службе Рособрнадзора, члены Общественного совета, со своей стороны, заявили о готовности проанализировать имеющуюся практику и представить аргументированные предложения по включению результатов ЕГЭ в число критериев выдачи медалей. Кравцов заверил, что Рособрнадзор открыт к диалогу и готов аккумулировать предложения экспертов.