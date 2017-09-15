Путин отметил важность сохранения уникальной природы Алтайского края

Лебеди на незамерзающем озере Светлом в государственном природном заказнике Лебединый в Алтайском крае. Архивное фото

Лебеди на незамерзающем озере Светлом в государственном природном заказнике Лебединый в Алтайском крае. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Алтайского края с 80-летием со дня образования региона, подчеркнув значимость сохранения уникальной природы Алтая.

Президент отметил, что жители региона по праву гордятся родным краем, яркими страницами его истории, трудовыми свершениями и достижениями земляков. Путин также напомнил, что в регионе создается многоотраслевой промышленный и сельскохозяйственный комплекс, современная транспортная, социальная инфраструктура.

"Важно, чтобы при этом сохранялась уникальная природа Алтая, биоразнообразие его экосистемы. Ведь заповедники и археологические памятники края, увлекательные альпинистские, лыжные, водные, охотничьи и рыболовные маршруты снискали ему славу одного из самых туристически привлекательных регионов страны", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал жителям Алтая успехов в созидательной работе на благо России и выразил уверенность, что общими усилиями они обязательно добьются поставленных целей.