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Общество

Путин отметил важность сохранения уникальной природы Алтайского края

10:1415.09.2017
(обновлено: 10:40 15.09.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЛебеди на незамерзающем озере Светлом в государственном природном заказнике Лебединый в Алтайском крае. Архивное фотоЛебеди на незамерзающем озере Светлом в государственном природном заказнике Лебединый в Алтайском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Алтайского края с 80-летием со дня образования региона, подчеркнув значимость сохранения уникальной природы Алтая.

Стартовал международный конкурс фотографий “Природа Алтая без границ”
© Пресс-центр Катунского биосферного заповедника
Стартовал международный конкурс фотографий "Природа Алтая без границ"
Президент отметил, что жители региона по праву гордятся родным краем, яркими страницами его истории, трудовыми свершениями и достижениями земляков. Путин также напомнил, что в регионе создается многоотраслевой промышленный и сельскохозяйственный комплекс, современная транспортная, социальная инфраструктура.

Бездонная бирюза алтайских озер
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкШавлинские озера считаются одними из самых живописных в Горном Алтае.Лошадь пасется на берегу Нижнего Шавлинского озера в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Шавлинские озера считаются одними из самых живописных в Горном Алтае.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМост через реку Бия у Телецкого озера, который соединяет село Артыбаш и село Иогач в Республике Алтай.Мост через реку Бия у Телецкого озера, который соединяет село Артыбаш и село Иогач в Республике Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Мост через реку Бия у Телецкого озера, который соединяет село Артыбаш и село Иогач в Республике Алтай.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОсобую красоту Шавлинским озерам придает вода, которая имеет своеобразный ярко-бирюзовый цвет.Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Особую красоту Шавлинским озерам придает вода, которая имеет своеобразный ярко-бирюзовый цвет.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ долине реки Каракабак Северо-Чуйского хребта Республики Алтай.Лошади пасутся в долине реки Каракабак Северо-Чуйского хребта Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В долине реки Каракабак Северо-Чуйского хребта Республики Алтай.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГейзерное озеро в Улаганском районе уникально по своей красоте, вода в нем кристально чистая, озеро не замерзает даже при температуре ниже нуля.Гейзерное озеро (другие названия — Голубое и Серебряное) в Улаганском районе вблизи села Акташ в Республике Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Гейзерное озеро в Улаганском районе уникально по своей красоте, вода в нем кристально чистая, озеро не замерзает даже при температуре ниже нуля.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНа берегу Нижнего Шавлинского озера в Кош-Агачском районе Республики Алтай.Лошади пасутся на берегу Нижнего Шавлинского озера в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
На берегу Нижнего Шавлинского озера в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПоселок Иогач на реке Бия.Катера на реке Бия. На втором плане поселок Иогач в Республике Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Поселок Иогач на реке Бия.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
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"Важно, чтобы при этом сохранялась уникальная природа Алтая, биоразнообразие его экосистемы. Ведь заповедники и археологические памятники края, увлекательные альпинистские, лыжные, водные, охотничьи и рыболовные маршруты снискали ему славу одного из самых туристически привлекательных регионов страны", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал жителям Алтая успехов в созидательной работе на благо России и выразил уверенность, что общими усилиями они обязательно добьются поставленных целей.

Отдых на розовых озерах Алтайского края
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБольшинство соленых алтайский озер расположено на северо-западе края.Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Большинство соленых алтайский озер расположено на северо-западе края.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОдин из главных лечебных факторов озер — наличие рапы, насыщенного солевого раствора.Отдыхающие на соленом озере Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Один из главных лечебных факторов озер — наличие рапы, насыщенного солевого раствора.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоздух вокруг озер настолько сильно пропитан солевыми испарениями, что даже обычная прогулка по берегу станет полезной для здоровья.Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Воздух вокруг озер настолько сильно пропитан солевыми испарениями, что даже обычная прогулка по берегу станет полезной для здоровья.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ этих озерах живут маленькие рачки Артемия Салина, которые участвуют в формировании лечебной грязи, а также придают воде розовый цвет.Отдыхающие используют природную грязь горько-соленого Малинового озера в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В этих озерах живут маленькие рачки Артемия Салина, которые участвуют в формировании лечебной грязи, а также придают воде розовый цвет.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБурлинское озеро, которое находится в Славгородском районе Алтайского края, славится своими запасами соли и розоватым цветом воды.Железнодорожный состав возле соленого озера Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где ведется промышленная добыча соли
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Бурлинское озеро, которое находится в Славгородском районе Алтайского края, славится своими запасами соли и розоватым цветом воды.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорько-соленое Малиновое озеро входит в состав Большого туристического золотого кольца Алтайского края. Вода в нем имеет розово-малиновый цвет.Отдыхающий на горько-соленом Малиновом озере в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Горько-соленое Малиновое озеро входит в состав Большого туристического золотого кольца Алтайского края. Вода в нем имеет розово-малиновый цвет.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСульфидно-иловая грязь из этих озер очищает кожу, улучшает обмен веществ и стимулирует кровообращение.Отдыхающие на горько-соленом Малиновом озере в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сульфидно-иловая грязь из этих озер очищает кожу, улучшает обмен веществ и стимулирует кровообращение.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБурлинское озеро является крупнейшим месторождением поваренной соли в Западной Сибири: его площадь превышает 30 квадратных километров, но средняя глубина — меньше метра.Железнодорожный состав возле соленого озера Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где ведется промышленная добыча соли
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Бурлинское озеро является крупнейшим месторождением поваренной соли в Западной Сибири: его площадь превышает 30 квадратных километров, но средняя глубина — меньше метра.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМалиновое озеро входит в состав цепи содных и горчинных озер, из которых предприятия добывают соду.Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Малиновое озеро входит в состав цепи содных и горчинных озер, из которых предприятия добывают соду.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСоленая вода в этих озерах обладает ранозаживляющим эффектом, она активизирует кровообращение подкожных тканей и способствует выравниванию поверхности кожи.Отдыхающие на соленом озере Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Соленая вода в этих озерах обладает ранозаживляющим эффектом, она активизирует кровообращение подкожных тканей и способствует выравниванию поверхности кожи.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБерега и Малинового и Бурлинского озер покрыты необычными растениями — галофитами, которые способны произрастать на соленых почвах.Горько-соленое Малиновое озеро в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Берега и Малинового и Бурлинского озер покрыты необычными растениями — галофитами, которые способны произрастать на соленых почвах.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОттенок воды в Бурлинском озере меняется в течение года. По словам местных жителей, самый яркий розовый цвет бывает весной.Железнодорожный состав возле соленого озера Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где ведется промышленная добыча соли
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Оттенок воды в Бурлинском озере меняется в течение года. По словам местных жителей, самый яркий розовый цвет бывает весной.
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