Большинство россиян считают США виновными в эскалации корейского конфликта

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Более половины россиян (57%) считают США виновными в обострении конфликта на Корейском полуострове, на КНДР ответственность возлагают 12%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, усилия Запада по "демонизации северокорейского режима, якобы угрожающего миру во всем мире, в России не привели к существенному результату". "Ответственным за новую вспышку напряженности наши соотечественники считают прежде всего Америку", — прокомментировал полученные данные Федоров.
Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан. Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усилившую экономические санкции против Пхеньян в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.