Большинство россиян считают США виновными в эскалации корейского конфликта

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Более половины россиян (57%) считают США виновными в обострении конфликта на Корейском полуострове, на КНДР ответственность возлагают 12%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Подавляющее большинство россиян (87%) слышали об обострении ситуации на Корейском полуострове и угрозах со стороны Северной Кореи. "Виновником эскалации конфликта более половины опрошенных (57%) называет США (среди хорошо знакомых с ситуацией – 64%), и только 12% указывают на КНДР", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, усилия Запада по "демонизации северокорейского режима, якобы угрожающего миру во всем мире, в России не привели к существенному результату". "Ответственным за новую вспышку напряженности наши соотечественники считают прежде всего Америку", — прокомментировал полученные данные Федоров.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 1-2 сентября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Утром в пятницу КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан. Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усилившую экономические санкции против Пхеньян в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".