На юго-западе Москвы открылся парк "Академический"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Около Эндокринологического научного центра на юго-западе столицы создан новый парк, который получил название "Академический". Ранее здесь располагались гаражи и хозяйственные постройки, а теперь это двухъярусная зеленая зона с искусственными холмами и спортивными площадками, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Помимо этого, на площади Юности в Зеленограде вместо хаотичной парковки и неухоженной зеленой аллеи появились сцена, пешеходный фонтан и места для уличных вернисажей.

На обеих зеленых территориях оборудованы спортивные и детские площадки, обустроены места для прогулок, установлены лавочки и фонари. Поздней осенью здесь планируют высадить деревья.