В центре Москвы отремонтировали палаты купца Сверчкова XVII века

МОСКВА, 15 сен — РИА Недвижимость. Комиссией по приемке работ при департаменте культурного наследия города Москвы были приняты ремонтные работы по объекту культурного наследия федерального значения "Палаты гостя Сверчкова, XVII в." в Сверчкове переулке, дом 8, строение 3, говорится в сообщении Мосгорнаследия.
В нем уточняется, что в ходе ремонтных работ специалисты обработали стены и откосы проемов известково-цементным раствором, отремонтировали междуэтажные кирпичные карнизы и пояски, укрепили кладку, отремонтировали водосточную систему. На финальном этапе работ были расчищены и заново покрыты краской поверхности фасадов.