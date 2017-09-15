В центре Москвы отремонтировали палаты купца Сверчкова XVII века

МОСКВА, 15 сен — РИА Недвижимость. Комиссией по приемке работ при департаменте культурного наследия города Москвы были приняты ремонтные работы по объекту культурного наследия федерального значения "Палаты гостя Сверчкова, XVII в." в Сверчкове переулке, дом 8, строение 3, говорится в сообщении Мосгорнаследия.

"Палаты гостя Сверчкова" – уникальный для Москвы памятник древнерусской гражданской архитектуры, построенный в конце XVII века купцом Сверчковым на основе палат на белокаменном подклете рубежа XVI—XVII веков", — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в ходе ремонтных работ специалисты обработали стены и откосы проемов известково-цементным раствором, отремонтировали междуэтажные кирпичные карнизы и пояски, укрепили кладку, отремонтировали водосточную систему. На финальном этапе работ были расчищены и заново покрыты краской поверхности фасадов.