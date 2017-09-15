Медведев отметил уникальность Алтайского края и его особое место в истории

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу поздравил жителей Алтайского края с 80-летием со дня образования региона, подчеркнув особое место субъекта в истории и экономике страны; поздравительная телеграмма премьера опубликована на сайте правительства.

"Ваш край поистине уникален, занимает особое место в истории и экономике страны. Здесь по-особому ощущается неповторимая красота природы Сибири. Алтайская земля — это могучие реки Обь, Бия и Катунь, чистейшие озера, ленточные сосновые боры. А также богатые месторождения, в освоение которых вложили свой труд многие поколения талантливых людей", — говорится в телеграмме.

Как отметил Медведев, сегодня Алтайский край — это крупнейший производитель зерна и экологически чистого продовольствия. По словам премьера, в регионе реализуются инновационные проекты, создаются современные кластеры в машиностроении, фармацевтической и химической промышленности.

"И конечно, особое внимание уделяется развитию туризма. Ведь уникальные природные заповедники, живописные ландшафты, мягкий климат создают прекрасные возможности для отдыха, спорта и санаторно-курортного лечения. Уверен, что ваша любовь к родной земле, профессионализм и целеустремленность будут и впредь служить залогом процветания Алтайского края", — говорится в послании.

Медведев пожелал жителям Алтайского края крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.