Бушующий у Окинавы тайфун "Талим" может испортить погоду в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Бушующий у японского острова Окинава мощный тайфун "Талим", получивший порядковый номер 18 в нынешнем сезоне, может оказать влияние на погоду восточных районов Приморья, сообщает Примгидромет.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, давление в центре циклона составляет 935 гектопаскалей. Скорость ветра в центре тайфуна равна 50 метрам в секунду, а при порывах доходит до 70 метров в секунду.

"По мере движения тайфун "Талим" набирает силу и уже перешёл в разряд супертайфунов. Пройдя над югом Японии, он выйдет на юго-восток Японского моря и далее через остров Хоккайдо переместится на юг Охотского моря. Смещаясь по этой траектории, тайфун может оказать влияние на погоду восточных районов Приморского края", — говорится в сообщении.

Сейчас "Талим" движется в северо-западном направлении со скоростью около 10 километров в час. Японские метеорологи полагают, что к пятнице скорость продвижения тайфуна снизится еще больше, а это может привести к тому, что вызванные им ливни и штормовой ветер будут бушевать длительное время.

Ожидается, что циклон в пятницу сменит направление движения на северо-восточное и подойдет к юго-восточным и восточным регионам главного японского острова Хонсю к воскресенью, 17 сентября.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 8 метров и призывают жителей воздержаться от выхода в море. Метеорологи указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.