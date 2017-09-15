Бушующий у Окинавы тайфун "Талим" может испортить погоду в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Бушующий у японского острова Окинава мощный тайфун "Талим", получивший порядковый номер 18 в нынешнем сезоне, может оказать влияние на погоду восточных районов Приморья, сообщает Примгидромет.
"По мере движения тайфун "Талим" набирает силу и уже перешёл в разряд супертайфунов. Пройдя над югом Японии, он выйдет на юго-восток Японского моря и далее через остров Хоккайдо переместится на юг Охотского моря. Смещаясь по этой траектории, тайфун может оказать влияние на погоду восточных районов Приморского края", — говорится в сообщении.
Ожидается, что циклон в пятницу сменит направление движения на северо-восточное и подойдет к юго-восточным и восточным регионам главного японского острова Хонсю к воскресенью, 17 сентября.
Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 8 метров и призывают жителей воздержаться от выхода в море. Метеорологи указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.