Комарова: поддержка женского предпринимательства находится на повестке дня

МОСКВА/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен — РИА Новости. Вопрос поддержки женского предпринимательства, озвученный президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Китае, находится на повестке дня и должен быть включен в проект плана мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин, заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

"В дополнение к вопросу по предпринимательству хочу обратить внимание на выступление нашего президента на саммите БРИКС, где он на заключительном совещании высказался именно в поддержку женского предпринимательства. И на пресс-конференции он усилил это. Важно не потерять эту историю, она уже на высокой повестке стоит", — отметила Наталья Комарова в ходе прошедшего в четверг в Москве совещания, посвященного принятию плана реализации указанной стратегии.

В начале сентября Владимир Путин на пресс-конференции в Сямэне во время саммита БРИКС назвал развитие женского предпринимательства "важной, правильной вещью", добавив, что практически во всем мире стараются поддержать эту сферу.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что поддержка женского предпринимательства будут одной из тем на Евразийском женском форуме в сентябре 2018 года, который состоится в Санкт-Петербурге.

Как уточнили в правительстве Югры, 22 сентября в Ханты-Мансийске состоится второе заседание окружного женского клуба, участницы которого обсудят ряд тем, в том числе, и данный вопрос.

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы разработана по указу президента России и утверждена правительством 8 марта. Стратегия основывается на том, что права женщин являются неотъемлемой частью общих прав человека. Создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением государственной политики в России.

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