Медведев поблагодарил всех, кто поздравил его с днем рождения

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в четверг отмечает свое 52-летие, поблагодарил всех поздравивших его с днем рождения.