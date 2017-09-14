Законодательная база о Байкале нуждается в пересмотре, считает депутат

ИРКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Законодательные документы, которые регламентируют жизнедеятельность человека в природоохранной зоне Байкала, нуждаются в масштабном аудите, заявил на Байкальском экологическом водном форуме депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов.

Байкальский Международный экологический водный форум начался в Иркутске в четверг. Своей главной задачей его участники видят поиск эффективных путей защиты экосистемы озера Байкал от негативных факторов.

"Сегодня сложилась такая ситуация, когда все существующие в стране законы призваны защищать природу Байкала, и нет ни одного документа, защищающего интересы человека, живущего на Байкале. Нам нужно, наконец, определиться с ключевым вопросом: Байкал – это заповедник или на его берегах все же есть место для людей", — сказал Щапов на форуме.

По его мнению, вся законодательная база о Байкале нуждается в масштабном аудите. Ряд положений существующих законов, где речь идет о сохранении Байкала, а также подзаконных актов, по словам Щапова, противоречат друг другу, что создает сложности при разрешении правовых конфликтов.