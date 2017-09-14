Кадыров заявил о продолжении акции по возвращению детей из Сирии и Ирака

ГРОЗНЫЙ, 14 сен — РИА Новости. Гуманитарная акция по возвращению детей из Сирии и Ирака продолжится, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"Мы продолжим гуманитарную акцию, пока не вывезем из Сирии и Ирака всех детей России и СНГ. По нашим данным, в детском приюте вблизи Мосула находятся от 70 до 120 детей из стран СНГ", — написал он на своей странице в Instagram.

Накануне Кадыров рассказал о возвращении из Ирака двух детей — Хадижи и Адлана. Они прибыли рейсовым самолетом из Багдада через Москву в сопровождении сенатора, представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби. В аэропорту детей встретили родственники.

Ранее в Чечню были доставлены еще 10 детей и четыре женщины, спасенные в Ираке, среди которых были граждане России и Казахстана. В августе первый самолет из Багдада доставил в Грозный пятилетнего Билала, через некоторое время удалось вызволить еще пять дагестанских детей, найденных в приюте Ирака. Неделей позже спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены четыре женщины и восемь детей.