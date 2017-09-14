Минобрнауки предложило внести в перечень специальностей ОПК IT-специалистов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Минобрнауки России разработало проект о введении в перечень специальностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) IT-специалистов, сообщается на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Приказ разработан в целях дополнения перечня направлений подготовки высшего образования — бакалавриата, по которым осуществляется подготовка кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса… направлением подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки, в соответствии с письмом министерства промышленности и торговли Российской Федерации", — говорится в проекте документа.