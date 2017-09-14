США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Дети, вернувшиеся из Ирака в Чечню, нуждаются в лечении и реабилитации

18:2114.09.2017
0260
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВид на центр Грозного. Архивное фотоВид на центр Грозного. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк

ГРОЗНЫЙ, 14 сен – РИА Новости. Двое детей, доставленные в четверг из Ирака в Грозный, получили ожоги в результате ракетных ударов в Мосуле, им необходимо пройти лечение и реабилитацию, заявил РИА Новости представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки сенатор Зияд Сабсаби.

Полномочный представитель Чеченской Республики при президенте РФ Зияд Сабсаби и председатель правительства Чеченской Республики Руслан Эдельгериев с детьми, возвращенными из Ирака. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Двое чеченских детей вернулись из Ирака в Грозный

В четверг в Грозный были доставлены 9-летняя Хадижа Хусеинова и 8-летний Адлан Дакаев, вывезенные из иракского Мосула. В аэропорту их передали родственникам. Родители и по трое братьев и сестер детей погибли. Родственники детей, с которыми поговорила корреспондент РИА Новости, не верят в их смерть и надеются на их возвращение.

"Семьи этих детей погибли, это информация достоверная, эти двое выжили, у них сильные ожоги, которые они получили в результате ракетных ударов в Мосуле так называемых защитников демократии — американцев, французов и всех вместе взятых", — подчеркнул Сабсаби.

По его словам, Адлан больше месяца находился в госпитале, затем его перевели в приют. Раненого мальчика нашел солдат, который сначала подумал, что ребенок заминирован и направил на мальчика автомат.

"Но он сказал: "Не стреляй в меня, у меня ничего нет", — сообщил сенатор.

Избранный глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Кадыров сообщил о возвращении двух чеченских детей из Ирака в Россию
Детей вынесли из самолета на руках, у Хадижи ноги в ранах, перевязаны бинтами, лицо девочки напряженное, на вопросы не отвечает, Адлан тоже молчит.

Встреча с родными

В аэропорту девочку встречает бабушка по отцу Зура Хусеинова, родственники.

"Хадижа была старшим ребенком, всего их было четверо детей: 6-летний Хайрулла, 4-летний Абдурахман и 2-летняя Марям. Один ребенок был болен ДЦП, они уехали семьей в 2015 году, сказали, едут на лечение в Турцию", — рассказала РИА Новости Зура Хусеинова.

По ее словам, некоторое время они жили в Турции, выходили на связь. О том, что перебрались в Сирию, узнала позже.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкРодственники с девочкой, возвращенной из Ирака, в аэропорту Грозного. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Родственники с девочкой, возвращенной из Ирака, в аэропорту Грозного. 14 сентября 2017

"В мае 2016 года мне позвонила сноха и сказала, что мой сын Асланбек погиб, больше на связь они не выходили", — утверждает женщина. Хадижу случайно увидела и узнала среди раненых детей, видеозапись распространил в интернете некий чеченец из Иордании.

После этого она начала поиски, обратилась к властям республики, которые и помогли вернуть девочку.

История Адлана Дакаева схожая. Обе семьи из одного села в пригороде Грозного. Мальчика встретила тетя Зулихан, родственники, бабушки и дедушки нет, отец был инвалидом и сиротой.

Мосул. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
Спасенные в Ираке двое детей из России провели в Мосуле больше года
"Абубакар с женой и тремя детьми уехал в Баку на лечение, он был инвалидом, ходил на костылях, о том, что едет в Сирию, мы не знали", — говорит родственница Асет. Тетя мальчика плакала и не могла общаться.

В Сирии родился четвертый ребенок, девочка, которая также погибла с матерью, братом и сестрой в Мосуле. Родственники говорят, что глава семьи Абубакар погиб больше года назад.

Пока неизвестно, кто будет воспитывать Адлана, но, скорее всего, тетя Зулихан, у которой трое своих детей.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкРодственники с мальчиком, возвращенным из Ирака, в аэропорту Грозного. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Родственники с мальчиком, возвращенным из Ирака, в аэропорту Грозного. 14 сентября 2017
Комментировать
Общество
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена