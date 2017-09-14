Дети, вернувшиеся из Ирака в Чечню, нуждаются в лечении и реабилитации

ГРОЗНЫЙ, 14 сен – РИА Новости. Двое детей, доставленные в четверг из Ирака в Грозный, получили ожоги в результате ракетных ударов в Мосуле, им необходимо пройти лечение и реабилитацию, заявил РИА Новости представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки сенатор Зияд Сабсаби.

В четверг в Грозный были доставлены 9-летняя Хадижа Хусеинова и 8-летний Адлан Дакаев, вывезенные из иракского Мосула. В аэропорту их передали родственникам. Родители и по трое братьев и сестер детей погибли. Родственники детей, с которыми поговорила корреспондент РИА Новости, не верят в их смерть и надеются на их возвращение.

"Семьи этих детей погибли, это информация достоверная, эти двое выжили, у них сильные ожоги, которые они получили в результате ракетных ударов в Мосуле так называемых защитников демократии — американцев, французов и всех вместе взятых", — подчеркнул Сабсаби.

По его словам, Адлан больше месяца находился в госпитале, затем его перевели в приют. Раненого мальчика нашел солдат, который сначала подумал, что ребенок заминирован и направил на мальчика автомат.

"Но он сказал: "Не стреляй в меня, у меня ничего нет", — сообщил сенатор.

Встреча с родными

Детей вынесли из самолета на руках, у Хадижи ноги в ранах, перевязаны бинтами, лицо девочки напряженное, на вопросы не отвечает, Адлан тоже молчит.

В аэропорту девочку встречает бабушка по отцу Зура Хусеинова, родственники.

"Хадижа была старшим ребенком, всего их было четверо детей: 6-летний Хайрулла, 4-летний Абдурахман и 2-летняя Марям. Один ребенок был болен ДЦП, они уехали семьей в 2015 году, сказали, едут на лечение в Турцию", — рассказала РИА Новости Зура Хусеинова.

По ее словам, некоторое время они жили в Турции, выходили на связь. О том, что перебрались в Сирию, узнала позже.

"В мае 2016 года мне позвонила сноха и сказала, что мой сын Асланбек погиб, больше на связь они не выходили", — утверждает женщина. Хадижу случайно увидела и узнала среди раненых детей, видеозапись распространил в интернете некий чеченец из Иордании.

После этого она начала поиски, обратилась к властям республики, которые и помогли вернуть девочку.

История Адлана Дакаева схожая. Обе семьи из одного села в пригороде Грозного. Мальчика встретила тетя Зулихан, родственники, бабушки и дедушки нет, отец был инвалидом и сиротой.

"Абубакар с женой и тремя детьми уехал в Баку на лечение, он был инвалидом, ходил на костылях, о том, что едет в Сирию, мы не знали", — говорит родственница Асет. Тетя мальчика плакала и не могла общаться.

В Сирии родился четвертый ребенок, девочка, которая также погибла с матерью, братом и сестрой в Мосуле. Родственники говорят, что глава семьи Абубакар погиб больше года назад.

Пока неизвестно, кто будет воспитывать Адлана, но, скорее всего, тетя Зулихан, у которой трое своих детей.