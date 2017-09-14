Группа MBAND поддержала балерин из проекта "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Участники группы MBAND приехали поддержать сестер Маргариту и Ксению Сушко, которые участвуют в проекте "Ты супер! Танцы".

Девочки занимаются балетом десять лет, принимали участие во многих конкурсах и фестивалях, в том числе и международных.

Выступление Маргариты и Ксении в первом этапе отборочных испытаний отметила ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, которая подарила девочкам именные пуанты и станцевала с ними вместе. Теперь сестер Сушко поддерживают участники группы MBAND.

"Продемонстрировать свой талант, когда на тебя устремлены миллионы глаз, когда ты в самом начале творческого пути очень непросто, и мы прекрасно понимаем это. Главное — верьте в свою мечту, не отступайте несмотря ни на что", — сказали певцы.

Выступление Маргариты и Ксении Сушко и их встречу с группой MBAND зрители смогут увидеть в субботу, 16 сентября, в 20:00 на канале НТВ.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.